In Onze Luchtmacht 4-2023 staat het levensverhaal van een in Groot Brittannië vliegende Ryan STM-S2. De Ryan diende als trainer bij de Marineluchtvaartdienst in Nederlands-Indië met de registratie S-40. Het toestel draagt nog steeds de Nederlandse kleuren, zij het met de foutieve registratie S 11. Ook de Koninklijke Luchtmacht Historische vlucht heeft een Ryan STM-S2. Lees meer over dit toestel.

