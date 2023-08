MQ-9 Reaper op vliegbasis Leeuwarden.

Op Vliegbasis Leeuwarden is het onbemande vliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht, de MQ-9 Reaper, voor het eerst op Nederlandse bodem in elkaar gezet. Deze wordt nu uitsluitend gebruikt voor trainingsdoeleinden voor het 306 squadron en zal nog niet vliegen. De andere drie toestellen vliegen momenteel vanaf Curaçao en worden binnenkort vanuit vliegbasis Leeuwarden bestuurd.

Vanwege het 70 jarig bestaan van het squadron heeft de staart van het (onbemande)vliegtuig een feestelijke bestickering gekregen, ontworpen door Peter van Stigt. Dit is de eerste MQ-9 ter wereld waarvan de staart op deze manier bestickerd is.

(foto’s en bericht: Koninklijke Luchtmacht).