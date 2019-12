Onze Luchtmacht nummer 6-2019 is uit!

In het nieuwe nummer van Onze Luchtmacht kunt u lezen over:

Briefing

Met de F-35 treedt de KLu een nieuw tijdperk binnen.

Een opvolger voor de F-16

Bij de aankoop van de F-16 werd uitgegaan van een levensduur van 20 jaar. Na 40 jaar is die termijn ruimschoots overschreden.

F-35A Lightning II

De F-35, die zijn leven begon als Joint Strike Fighter (JSF), is een éénmotorig gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie.

Testvliegtuigen

De eerste F-35A voor Nederland, testvliegtuig AN-1/F-001, maakte zijn eerste vlucht op 6 augustus 2012.

Belevingsvluchten

De minister beloofde de bevolking rond Leeuwarden en Volkel dat ze het geluid van de F-35 zelf mochten ondervinden.

OT&E op Edwards

Meteen na aankomst van de twee F-35’s op Edwards begon 323 TES met het opwerken voor de operationele test en evaluatie.

Serieproductie

Op 30 januari 2019 vond in Fort Worth de roll out van de eerste in serie voor de KLu geproduceerde F-35A plaats.

AN-3 Company 1 flight Dec 15, 2018 / Pilot Robert Wallace

First Aircraft Arrival

31 oktober 2019 was een historische dag, want die dag arriveerde de eerste operationele F-35A, F-009, op Leeuwarden.

Samen op weg naar de 5e generatie Luchtmacht

Luitenant-generaal Dennis Luyt informeerde de leden van de Regio ZH over de transitie naar de 5e generatie Luchtmacht.

75 jaar 334 Squadron

Zo’n 600 (oud)gedienden verzamelden zich op 8 oktober in het leerdock om het 75-jarig jubileum van 334 Squadron te vieren.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

Een natte voetzoeker met nevenschade.

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws

Omslag

AN-9/F-009, de eerste operationele F-35A, op 31 oktober op weg van Cameri naar Leeuwarden. [Aoo Arnoud Schoor, MCD]