Commandant Luchtstrijdkrachten bij Algemene Raad

Op 21 december vereerde luitenant-generaal Dennis Luyt, Commandant Luchtstrijdkrachten, de Algemene Raad van de KNVOL met zijn aanwezigheid.

Hoewel er nog veel te wensen is, gaat het goed met de Luchtmacht. Op het gebied van missies doet de KLu het zelfs zeer goed. “Ook al zijn we maar een klein clubje, we maken wel het verschil.”

In 2019 start echt de transitie naar de 5e generatie Luchtmacht. Niet alleen door de komst van de F-35, maar ook door de groei van niet-kinetische effecten als cyber en informatiedominantie. De groei van het Defensiebudget kan ervoor zorgen dat er extra F-35’s aangeschaft kunnen worden, door minister van Defensie Ank Bijleveld onlangs als prioriteit genoemd, maar een bedrag is nog niet toegewezen.

Net als alle grote organisaties staat bij de KLu de personele vulling onder druk. De instroom ziet er goed uit, de klassen zijn volgens de C-LSK nog nooit zo groot geweest, maar het behoud van personeel is veel lastiger. Door financiële beperkingen, maar vooral ook het verouderde personeelssysteem, waardoor bijvoorbeeld de ‘deeltijdmilitair’ officieel niet is toegestaan. Door steeds meer stageplekken aan te bieden biedt de KLu jongeren de gelegenheid kennis te maken met het bedrijf.