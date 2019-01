Welcome home!

Op 2 januari zijn de zes F-16’s van de Air Task Force Middle East (ATFME) teruggevlogen naar ons land. Vier daarvan landden op de Vliegbasis Volkel, twee vlogen door naar Leeuwarden. Daarmee eindigde voor wat de KLu betreft na 33 maanden – met een tussenperiode waarin de Belgische luchtmacht het stokje overnam – de strijd tegen ISIS in het kader van de internationale operatie Inherent Resolve.

Op Volkel werden de vliegers begroet door onder meer de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Dennis Luyt en de Directeur Operatiën, commodore André Steur.

Commodore Steur toonde zich bijzonder trots op de geleverde prestaties. Er zijn 14000 vlieguren gemaakt en 3000 missies gevlogen, waarbij 2100 keer wapeninzet is gepleegd. “En als je dan kijkt hoe die wapeninzet is gepleegd, met uiterste precisie, op topniveau, waarbij de hele keten goed heeft gefunctioneerd, met alle mensen die daarin een rol hebben gespeeld, mensen die heel nauwgezet moeten samenwerken, dan ben ik daar bijzonder trots op. En niet alleen op het detachement, maar ook op het thuisfront. Die zijn er niet voor opgeleid, worden er niet voor betaald, ze hebben er ook niet altijd zelf voor gekozen om altijd maar weer afscheid te moeten nemen van manlief of vrouwlief, paps of mams.”

Na een tussenlanding op Araxos in Griekenland keren vier F-16’s terug op de Vliegbasis Volkel.

De J-641 landt in de laatste stralen van de zon.

De vier F-16’s worden opgevangen in het z.g. ‘Safari-park’ op de vliegbasis.





De vlieger van de J-641 wordt hier begroet door C-LSK luitenant-generaal Dennis Luyt. Daarbij hoort volgens traditie een flesje bier.