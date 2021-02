Behoud de Super Sabre! Crowdfund actie gestart

Het Nationaal Militair Museum is in het bezit van de laatste F-100 Super Sabre in Nederland; een Amerikaanse jachtbommenwerper die onlosmakelijk verbonden is met Vliegbasis Soesterberg. Dit uniek stukje cultureel erfgoed verkeert helaas in slechte staat.

Het NMM wil dit bijzondere toestel dé plek geven die het verdient: in het NMM. Zo blijft de geschiedenis van de vliegbasis én het verhaal van de F-100 bewaard voor onze kinderen.

De F-100 verkeert in erbarmelijke staat en moet worden gerestaureerd. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 nodig. Om dit te bekostigen is het NMM een crowdfundingcampagne gestart. Voor meer informatie, klik hier