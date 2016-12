Welkom op onze nieuwe website!

Beste Onze Luchtmacht vrienden (wie kan er ten slotte zonder…..),

Welkom op de vernieuwde website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL). Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat: een nieuwe layout, betere toegankelijkheid en natuurlijk actueel nieuws.

Met onze ambitie om de KNVOL weer te laten groeien en ook voor jongeren aantrekkelijk te maken, moet de KNVOL website worden vernieuwd. De oude website had teveel beperkingen en kon volgens de deskundigen best wat dynamischer en het sterke ‘merk’ Onze Luchtmacht moest beter in beeld worden gebracht. Verder kon het posten van nieuws, ook vanuit de regio’s, eenvoudiger en meer gestructureerd. Ten slotte wilden we het KNVOL ledenadministratie systeem KLAS (‘Mijn KNVOL’) volledig integreren in onze website.

Deze ambitie bleek gaandeweg toch iets complexer dan gedacht volgens het bekende adagium ‘No plan survives the first day of war’ (red. Von Moltke). Een complicerende factor was dat onze provider tussentijds ging fuseren, waardoor de contractonderhandelingen opnieuw moesten worden gevoerd. Hierdoor kon ook onze bestaande website niet meer up tot date kon worden gehouden zonder veel extra capaciteit in te zetten, die we ons niet konden veroorloven. Diverse leden hebben zich hierover terecht beklaagd, maar het enige dat we konden doen was om begrip vragen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen zoals u ziet.

De komende tijd gaan onze webmaster en webredacteur de puntjes nog verder op de i zetten. Ik hoop dat u de nieuwe website waardeert en er veel gebruik van gaat maken.

Drs. A.A.H. (Tom) de Bok

Commodore bd

Voorzitter KNVOL