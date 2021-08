Luitenant-kolonel Maurice ‘Skunk’ Schonk is één van de twee vliegers binnen de Koninklijke Luchtmacht die meer dan 4.000 uur op de F-16 hebben geklokt. Een flink deel daarvan maakt hij tussen 1995 tot 2010 als operationeel vlieger bij 323 Squadron op Leeuwarden. Op onze website leest u alvast een deel van zijn ervaringen op de F-16. In Onze Luchtmacht 4-2021 leest u nog meer, als deel van een artikel over 42 jaar F-16 op Vliegbasis Leeuwarden.

Gerelateerd