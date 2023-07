Vergadering Landelijk Bestuur 23 juni

Op vrijdag 23 juni heeft het Landelijk Bestuur voor het eerst vergaderd onder leiding van de nieuwe voorzitter Marcel Lambrichs. Aan de orde kwamen o.a. de laatste voorbereidingen voor de viering van ons 75-jarig jubileum op Soesterberg en de artikelen en boeken die in de 2e helft van het jaar zullen verschijnen rondom dit jubileum. Na de recente marketingstrategie werd in deze vergadering de daarop aansluitende nieuwe communicatiestrategie goedgekeurd. Zodra er weer een marketing & communicatiemedewerker onze gelederen heeft versterkt, gaat deze persoon er direct mee aan de slag.

De prijzen voor de fotocompetitie ‘Kiek de KLu’ werden vastgesteld, meer daarover in het volgende uitgave van ‘Onze Luchtmacht’. De stand van zaken t.a.v. de Air Cadets (NLAC) kreeg in de vergadering ook uitvoerig aandacht.

De bijgevoegde “actiefoto” is genomen in het Centrum voor Mens en Luchtvaart te Soesterberg. Dit is een van de KLu-locaties waar het Landelijke Bestuur, naast online, regelmatig vergadert.