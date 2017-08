Zelf vliegen tijdens een vliegkamp

Voor de achtste keer organiseerde de Vliegschool Zelf Vliegen op Lelystad-Airport tussen 14 en 18 augustus een vijfdaags Vliegkamp, toepasselijk aangeduid met Vliegkamp ‘Hotel’. Tijdens zo’n Vliegkamp leren de 24 deelnemende jongeren, die tussen 11 en 18 jaar oud zijn, onder leiding van een ervaren instructeur zelf een vliegtuig te besturen.

Naast het vliegen worden er theorielessen gegeven over allerhande zaken de luchtvaart betreffende zoals navigatie, aerodynamica, radiocommunicatie en luchtverkeersleiding. De Koninklijke Luchtmacht leverde twee F-16 vliegsimulatoren en ook een grote tent waarin werd geslapen. De Luchtscouts Vliegveld Lelystad begeleidden de deelnemers en verzorgden ook in een eigen tent de maaltijden.

Voor het eerst is het nu ook mogelijk deel te nemen aan een Tweedaags Vliegweekend. Er staat er voor dit jaar nog één op het programma: op 21 en 22 oktober.

KNVOL-jeugd en NLAC-leden kunnen hieraan deelnemen en krijgen 10% korting van de vliegschool en €50 subsidie van de KNVOL. Minimumleeftijd is 11 jaar en voor KNVOL-jeugd en NLAC-leden is de limiet van 18 jaar niet van toepassing. Na aftrek van de korting en subsidie kost deelname €215,- inclusief twee vlieglessen van 30 minuten of €395,- inclusief twee vlieglessen van een uur. Meer informatie vindt u op www.vliegkamp-lelystad.nl. Aanmelden via www.onzeluchtmacht.nl.