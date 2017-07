Overleg Algemene Raad en Landelijk Bestuur

Op 23 juni heeft op het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) te Breda het Landelijk Bestuur overleg gevoerd met de Algemene Raad, in deze vertegenwoordigd door dr. Martin Schröder, Karel van Doodewaerd en kolonel Leo Joosse. Hierbij kwamen zaken aan de orde als sponsoring door derden van belangrijke verenigingsprojecten, het financiële reilen en zeilen van de KNVOL en de begroting.

Later in de middag was er een ontmoeting van voorzitter Tom de Bok en hoofdredacteur Willem Helfferich met Adam J. Hebert, Editor in Chief van Air Force Magazine, het tijdschrift van onze Amerikaanse zusterorganisatie Air Force Association (AFA).