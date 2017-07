Koninklijke Luchtmacht viert 104e verjaardag

Vrijheid krijg je nooit cadeau

Op 1 juli vierde de Koninklijke Luchtmacht haar 104e verjaardag én herdacht de collega’s die het afgelopen jaar zijn overleden. Dat gebeurt zoals ieder jaar bij het Monument voor Gevallen Vliegers op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. De herdenkingsplaats is onlangs met extra zitplaatsen aangepast met de bedoeling ook bezoekers van buiten bij dit soort evenementen te betrekken.

De Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal-vlieger Dennis Luyt, wees er in zijn toespraak op dat je vrijheid nooit cadeau krijgt, dat je er elke dag aan moet werken. Als voorbeeld noemde hij Eric Hazelhoff Roelfzema (‘De Soldaat van Oranje’) die zijn nek had uitgestoken. “Hij bleef niet stilstaan, dook niet weg, maar kwam in actie.” ‘De wereld zal niet verwoest worden door degenen die kwaad doen, maar door diegenen die toekijken en niets doen,’ zo citeerde de generaal Albert Einstein.

De Luchtmacht is een hechte organisatie, waar kameraadschap van groot belang is. Daarom vroeg hij om een minuut stilte ter nagedachtenis aan drie overleden collega’s, waarvan een pas vorige week. “De eindtijd is bevroren. Ze zullen worden gemist.”

Bijzonder was dat voor het eerst een zanger samen met de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht optrad. Grote indruk maakten de woorden van zijn lied uit Soldaat van Oranje de Musical: “Als wij niets doen, wie dan?” en “Als de wereld in brand staat, wie blust dan het vuur? Onze enige hoop zijn wij.” (WFH)

