Onze Luchtmacht 4-20 is uit!

Briefing

Goed en minder goed nieuws.

KC-30M Multi Role Tanker Transport

Op 30 juni werd de eerste Airbus KC-30M bestemd voor de Multinational MRTT Unit (MMU) overgevlogen naar Eindhoven.

USAFE toen en nu

Na de Koude Oorlog krompen de eens zo machtige United States Air Forces in Europe in tot minder dan een derde.

LBK-er in de Koude Oorlog

Bertus Tibben was al op jonge leeftijd besmet met het luchtvaartvirus en zou er de rest van zijn leven ‘last’ van houden.

Hoogvliegers

Een aantal maanden geleden zond de Evangelische Omroep de TV-serie ‘Hoogvliegers’ uit. Hoe werd die gemaakt?

Creek Party

Gebrek aan voldoende KC-135 Stratotankers dwong USAFE tot een beroep op de oudere KC-97L’s van de Air National Guard.

Britse training hervormd

Na lastige jaren gaat het de goede kant op met het UK Military Flying Training System, dat nu volledig in werking is.

Poster

De eerste KC-30M voor de Multinational MRTT Unit bij aankomst op Eindhoven, 30 juni 2020. [Kees van der Mark]

Salt One

Een bezoek aan het supervliegkampschip USS Nimitz in maart 1983 met diverese vliegtuigtypen die inmiddels uit dienst zijn.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

Neo-gaullisten en atlantici.

301 Squadron in coronatijd

Op 17 juni vertelde de commandant van 301 Squadon de leden van de Regio ZH online over zijn squadron in coronatijd.

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws

Omslag

Een RF-4C Phantom II van 38th TRS wordt in november 1976 op 18,000 ft (6 km) door een KC-97L bijgetankt. [WFH]