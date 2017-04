Duitse vrienden

Op 4 april 2017 heeft voor de eerste keer een ontmoeting plaatsgevonden tussen de KNVOL en haar Duitse evenknie, Freundeskreis der Luftwaffe. KNVOL werd vertegenwoordigd door de voorzitter Tom de Bok en erevoorzitter van de regio Noord-Brabant/Noord-Limburg Hans van Haaften, die al vele jaren contacten onderhoudt met de Freundeskreis. Van de kant van de Freundeskreis was het voltallige bestuur aanwezig onder leiding van de voorzitter General-majooor bd Botho Engelien. Doel van de ontmoeting was om ervaringen uit te wisselen en te onderzoeken of er mogelijkheden voor samenwerking zijn. Er is een concrete afspraak gemaakt voor wederzijdse uitwisselingen van de jeugdleden tijdens activiteiten. Het concrete aanbod van Duitse zijde is deelname van twee KNVOL jeugdleden aan de beide Informationswochen Deutsche Luftwaffe in 2017. De KNVOL gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn Duitse jeugdleden te laten deelnemen aan de KNVOL/NLAC activiteiten.

