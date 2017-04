Op zaterdag 22 april is de eerste Besturendag van dit jaar gehouden op de Vliegbasis Gilze-Rijen. Zo’n dag is nuttig om met zoveel mogelijk bestuursleden van de KNVOL te overleggen en belangrijke onderdelen van het verenigingsbeleid te bespreken. Dat gebeurt zowel plenair als in afzonderlijke groepen waarbij respectievelijk de voorzitters, de secretarissen, de penningmeesters en de activiteitencoördinatoren van de regiobesturen met elkaar en de functionarissen van het Landelijk Bestuur overleggen.

