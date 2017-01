Eerste F-35B squadron buiten de V.S. operationeel

Op 18 januari zijn de eerste, van in totaal 12 F-35B Lightning II’s, aangekomen op MCAS Iwakuni in Japan. De vliegtuigen behoren tot VMVF-121 ‘Green Knights’, de eenheid dat als eerste F-35 squadron in augustus 2015 operationeel verklaard is. VMVF-121 was oorspronkelijk gestationeerd op MCAS Yuma in Arizona maar is nu overgeplaatst naar Japan waar het de AV-8B Harrier II en F/A-18 Hornet zal vervangen. Het is hiermee de eerste Amerikaanse F-35 eenheid dat permanent buiten de Verenigde Staten is gebaseerd. Na verwachting zal RAF Lakenheath in 2020 volgen als USAFE hun eerste F-35A’s zal ontvangen.

Ander F-35 gerelateerd nieuws: Op 11 januari is de 200ste geproduceerde F-35, die operationeel inzetbaar is, aan haar eigenaar geleverd. Het betrof vliegtuig AX-2, de tweede Lightning II van de Japanse Luchtmacht (JASDF). Het vliegtuig werd op Luke AFB, AZ ontvangen alwaar het gebruikt zal worden voor de opleiding van Japanse F-35 vliegers.

Tekst en foto Frank Crebas