Gevallen ML-ers herdacht

Op 4 mei is door de Koninklijke Luchtmacht bij het Monument op de voormalige vliegbasis Soesterberg de jaarlijkse herdenking gehouden van alle sedert 10 mei 1940 bij oorlogshandelingen gevallen militairen van de Militaire Luchtvaart. De Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal-vlieger Dennis Luyt, die het als zijn persoonlijke missie beschouwt de vrijheid aan de na ons komende generaties door te geven, vroeg zich af of één dag om de vrijheid te vieren wel voldoende was.

Zoals ieder jaar was ook een delegatie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ (KNVOL) aanwezig. Namens de KNVOL werd een krans gelegd door voorzitter Tom de Bok en Marianne Vring, voorzitter van de Regio Zuid-Holland.

De herdenking werd afgesloten met het spelen van het Wilhelmus, de ‘Missing Man’ formatie door vier F-16’s van de Vliegbasis Leeuwarden en een defilé. (WFH)