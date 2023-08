F-16’s gaan naar Oekraïne.

Zondag ontmoette luitenant-generaal Andre Steur president Zelensky op vliegbasis Eindhoven. Steur heeft toelichting gegeven over het opereren met de F-16’s.

Zodra aan de voorwaarden is voldaan, zal Oekraïne namelijk F-16’s krijgen van Nederland. Dat kondigde demissionair minister president Rutte zondag aan. Het Ministerie van Defensie gaat over tot levering van de jachtvliegtuigen zodra er voldoende Oekraïens personeel is opgeleid en de infrastructuur op Oekraïense vliegvelden geschikt is voor het gebruik van de F-16’s.

Oekraïne kan rekenen op onze steun, zolang als nodig is

Tekst: Koninklijke Luchtmacht/Ramon Faber

Foto: Koninklijke Luchtmacht