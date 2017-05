F-35’s op RAF Lakenheath

Voor de eerste keer na het bereiken van de Initial Operating Capability (IOC) status zijn F-35A’s van het 34th FS “Rams” uitgezonden buiten de Verenigde Staten. Op zaterdag 15 april streken de eerste zes F-35’s na een non stop vlucht van Hill AFB, UT neer op RAF Lakenheath, gevolgd door twee additionele exemplaren na het paasweekend. De “Rams’ is het eerste USAF squadron dat operationeel inzetbaar is met de F-35A en bereikte deze status in september 2016.

Al sinds de zomer van 2016 hebben hooggeplaatste Amerikaanse luchtmachtofficieren gesuggereerd dat de F-35 in 2017 forward deployed zal worden. Exacte details over het aanstaande deployment bleef in nevelen gehuld totdat de dag voor het vertrek naar Europa een persbericht verklaarde dat de F-35’s in aantocht waren.

De vliegtuigen zijn op Lakenheath neergestreken om te oefenen met de lokale F-15 squadron’s en andere F-35 partners waaronder de KLu. Ondanks dat de Lightning II’s voor deze trainingssorties vanaf RAF Lakenheath vlogen hebben F-35’s tot op heden twee dagtripjes buiten het Verenigd Koninkrijk gemaakt naar Amari in Estland en Graf Ignatievo in Bulgarije.

Het is onbekend hoelang de ‘Rams” nog op Lakenheath actief blijven. Wel is het de verwachting dat het squadron later in het jaar naar Azie zal deployen, vermoedelijk naar Japan, voor een soortgelijke oefening.

Tekst en foto’s: Frank Crebas