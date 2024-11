BCOL-event Zoetermeer: Samenwerken aan Innovatie en Digitale Toekomst

Op 31 oktober jl. vond bij KPN in Zoetermeer het vierde en laatste BCOL-event van dit jaar plaats.

Het thema van de bijeenkomst was dit keer digitale transformatie. Na de verwelkoming van nieuwe leden en gasten trapte commodore De van der Schueren (Directeur Plannen van de Defensiestaf) af met een boeiende presentatie over de ontwikkelingen binnen Defensie, gebaseerd op de Defensienota 2024.

Hij ging dieper in op het proces om tot een Defensienota te komen, met een sterke nadruk op hoofdtaak 1: het verdedigen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten. Daarnaast schetste hij een helder beeld van de actuele dreigingen wereldwijd. Tot slot presenteerde hij de strategische koers voor het versterken van Defensie om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Hierbij lag de nadruk op innovatie en de noodzaak van intensieve samenwerking tussen industrie, kenniscentra en Defensie. Zijn presentatie leidde tot een levendige discussie onder de aanwezige leden.

Daarna gaf dr. Jacob Groote (EVP Innovations & Partnerships) een inspirerende presentatie over de Digitale Revolutie bij KPN. Hij besprak diverse innovatiethema’s en benadrukte dat bedrijven “in love moeten raken met het probleem” om succesvol te zijn. Daarnaast gaf hij inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onder andere netwerken, artificiële intelligentie en digitale technologie.

De discussie over deze onderwerpen ging verder tijdens het uitstekend verzorgde buffet. De bijeenkomst werd als zeer geslaagd ervaren, mede dankzij de gastvrijheid van KPN als uitmuntende gastheer.