Regio Noord: Verslag presentatie 1e Luitenant-vlieger Greyhound woensdag 25 september 2024.

Woensdagavond 25 september jl. verzorgde 1e Luitenant-vlieger Greyhound van ons partnersquadron 322 een geweldige presentatie voor onze regio. Hij is het sprekende voorbeeld van iemand die met de juiste instelling en motivatie heeft bewezen zijn droom te kunnen verwezenlijken bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij is 3 jaar crewchief actief geweest bij 323 Squadron alvorens hij als slachtoffer van enorme bezuinigingsronde omstreeks 2012 wordt bedankt voor zijn diensten. Maar hij gaat niet bij de pakken neerzitten en besluit te gaan studeren. Na afloop van zijn studie solliciteerde hij als vlieger bij de Luchtmacht. Na een zware psychologische en vliegmedische keuring wordt hij geschikt bevonden om de vliegeropleiding te volgen. Na de verkorte KMA opleiding gaat hij als aspirant-vlieger aan de slag op de PC-7 bij de EMVO op Woensdrecht. Hier wordt hij geselecteerd om jachtvlieger te worden. Na een intensieve opleiding bij de ENJJPT op Sheppard AFB slaagt hij voor zijn groot militair brevet. Maar dan ben je nog geen jachtvlieger. Het echte werk begon toen. De A-course in Amerika en de transitie op de F-35 op Luke AFB. Na de afronding weer terug naar Nederland waar hij twee jaar geleden bij 322 Squadron werd geplaatst. Daar volgde hij de verdere vervolgopleiding op de F-35. Want het vliegen in Europa is toch anders dan in de V.S. Hiermee was hij een van de eerste vliegers die rechtstreeks vanuit zijn opleiding op de F-35 werd geplaatst. Greyhound gaf ons een bijzonder boeiende presentatie en inkijkje in zijn ambitie om jachtvlieger te worden. Een inspiratie voor de jongeren onder ons die deze ambitie ook hebben.

