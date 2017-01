Terugkomst Helidet 11

Op donderdag 12 januari is Helidet 11 uit Mali teruggekeerd. Via een tussenlanding op de Canarische eilanden arriveerde het detachement aan het eind van de middag per C-17A Globemaster III van de Heavy Airlift Wing van de NAVO op Vliegbasis Eindhoven. Omdat de Regio Zuid-Holland van de KNVOL een bijzondere band heeft met 301 (Apache) Squadron werden de mannen en vrouwen begroet met het spandoek dat ook al gebruikt is bij de terugkeer van het vorige detachement.

Het personeel werd persoonlijk welkom geheten door de Directeur Operatiën van het Commando Luchtstrijdkrachten, commodore-vlieger André Steur en de commandant van het Defensie Helikopter Commando, commandeur Gerhard Polet. Commodore Steur sprak zijn grote waardering uit voor de inzet van ‘zijn’ personeel ten behoeve van de VN-operatie MINUSMA. Commandeur Polet had daarbij nog een verrassing: hij kon een tevredenheidsbetuiging uitreiken aan de detachementscommandant, waarin ook de rest van het personeel werd betrokken.



