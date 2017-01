Baltic Air Policing missie van start

Op 3 januari zijn vier Nederlandse F-16 op de Litouwse vliegbasis Siauliai neergestreken voor de Baltic Air Policing (BAP) missie. Hiermee wordt wederom een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Nederlandse F-16 vloot geschreven. Na een formele ceremonie, waarbij de commandant van het voorgaande Franse detachement symbolisch aan zijn Nederlandse collega overhandigde, is Nederland tot eind april de ‘lead nation’. Duitsland ondersteunt eveneens de missie met Eurofighters vanaf de vliegbasis Amari in Estland.

De BAP missie is in 2004 in het leven geroepen nadat Estland, Letland en Litouwen lid werden van de NAVO en heeft het doel het luchtruim van deze drie Baltische staten te verdedigen tegen indringers. Omdat de landen niet over eigen middelen beschikken om dit te doen, worden anderen NAVO landen ingezet om deze taak op zich te nemen. Dit gebeurt door rotatie van vier maanden.

Tijdens de BAP missie staan 24/7 jachtvliegtuigen paraat en hiermee is de missie vergelijkbaar met de QRA missie die de F-16 squadrons, sinds kort samen met de Belgische luchtmacht, uitvoert in het BENELUX luchtruim. De routine peacekeeping missie in de Baltische staten is niet onbelangrijk. De Russen schenden met grote regelmaat het luchtruim terwijl ze van en naar hun nabij gelegen enclave Kaliningrad vliegen. Dit is in 2016 110 keer gebeurd en dit resulteerde in een gelijk aantal ’scrambles’.

Het is de derde keer dat de KLu deelneemt aan een BAP missie en de tweede keer vanaf Siauliai.

Tekst Frank Crebas, Foto’s Cynthia Vernat (NAVO) Video via de Koninklijke Luchtmacht.