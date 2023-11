03-11 LB vergadering

Op 3 november j.l. heeft het landelijk bestuur (LB) van de KNVOL weer vergaderd.

De vergadering vond digitaal plaats om de kosten voor de vereniging te beperken.

Het was de eerste keer dat de toekomstige penningmeester van de KNVOL, Kolonel drs.

Kees Marselis, aanschoof bij dit gezelschap en hij werd uiteraard van harte welkom

geheten door de voorzitter. Op de foto is Kees zichtbaar als tweede van rechts op de

bovenste rij, gebroederlijk naast de huidige penningmeester, Pieter Paauw, helemaal

rechts op die rij.

Tijdens de vergadering werd onder andere de lid-werft-lid actie van eind 2022

geëvalueerd. Bekend was dat deze actie maar liefst 46 nieuwe leden had opgeleverd. De

vraag was nu hoeveel van die nieuwe leden na het eerste jaar ook lid zouden blijven. Het

landelijk bestuur was erg blij te horen dat ze bijna allemaal (43) zijn gebleven. Een

geslaagde actie dus!

Ook werd de lopende fotocompetitie ‘Kiek de Klu’ besproken. Ofschoon het aantal

inzendingen achterblijft bij de verwachting, zijn inmiddels wel verschillende foto’s

ontvangen die serieus kandidaat zijn voor de prijzen. Er is nog één ronde te gaan, dus als

je nog een foto hebt waarmee je denkt een van de potentiële winnaars van de troon te

kunnen stoten, stuur die dan zo spoedig mogelijk op naar redactie@onzeluchtmacht.nl

onder vermelding van Kiek de KLu. Let op, de competitie is alleen toegankelijk voor leden.

Kijk in de laatste versie van Onze Luchtmacht voor de overige voorwaarden.

