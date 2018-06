Vliegdag bij ACE

Voor de jeugdafdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ (KNVOL), ook bekend onder de naam ‘Netherlands Air Cadets’, werd op zaterdag 2 juni een zogenaamde ‘vliegdag’ georganiseerd. Air Combat Europe (ACE) had daartoe op vliegveld Lelystad een drietal Blackshape BS-100 Prime vliegtuigen ter beschikking gesteld, zeer lichte, volledig van koolstofvezel gefabriceerde vliegtuigen, met unieke militaire ‘look en feel’. Genieten dus voor de deelnemers, hoewel het weer – zoals vaker in de luchtvaart – eerst nog roet in het eten dreigde te gooien… Maar gelukkig verbeterde het weer ’s middags voldoende om een groot aantal luchtcadetten te laten vliegen. Wie niet aan de beurt kwam zal later in het jaar nog de kans krijgen.

Bijzondere ervaring

De KNVOL wil aan haar jongste leden (vanaf 14 jaar) graag bijzondere ervaringen bieden en ze enthousiast maken voor een baan als vlieger, techneut, verkeersleider of anderszins in de (militaire) luchtvaart. De komende jaren worden grote personeelstekorten verwacht op al deze terreinen en dat geldt zeker ook voor de Koninklijke Luchtmacht. Daarom had het bestuur van de KNVOL besloten deze unieke ervaring te sponsoren, waardoor iedere deelnemer zelf nog maar het geringe bedrag van 10 euro hoefde bij te dragen.