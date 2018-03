Op excursie met de Netherlands Air Cadets naar de Vliegbasis Eindhoven

“Toen ik besloot vlieger te worden heb ik me afgevraagd: zie ik mezelf bij de KLM of de Luchtmacht vliegen? Ik heb toen heel veel met beide kampen proberen te praten. Niet alleen over het vliegen, maar ook: hoe ziet je werkdag eruit? Ik ben iemand die heel veel afwisseling nodig heeft en heel veel uitdaging. Dat heeft me uiteindelijk ertoe gezet om richting defensie te gaan kijken, omdat je daar niet elke keer dezelfde vlucht maakt. Zeker niet dat dat niet leuk is, maar dat wordt op een gegeven moment routinewerk. En van die routine moet je houden, daar moet je tegen kunnen.”

Aan het woord is eerste luitenant Joost, co-pilot op de C-130 Hercules, in de briefingroom van zijn 336 Squadron op de Vliegbasis Eindhoven. Zijn publiek, bestaande uit onder meer 15 Netherlands Air Cadets, waarvan het merendeel vooral belangstelling heeft om te gaan vliegen, luistert ademloos toe. “Wat het ook anders maakt is dat je komt op heel veel plekken waar je echt wat kunt doen. Je betekent daar wat voor de lokale bevolking. Ik ben zelf bijvoorbeeld naar St. Maarten geweest, dat was mijn eerste uitzending, van de ene op de andere dag. Ik werd s’ avonds gebeld: ‘Je vliegt morgen naar Curaçao toe’. Van daaraf ga je alles plannen. Je vliegt naar St. Maarten en je ziet daar dat letterlijk alles kapot is. Je landt op een baan die nog net geschikt is om te kunnen landen. Je neemt mensen achterin mee die dakloos zijn geraakt, weinig hebben gegeten en je hoort wat er zich heeft afgespeeld. En je voelt hun dankbaarheid: hé, we worden hier gered. En dat vind ik wel heel erg tof.”

De Luchtmacht kent heel veel andere functies dan vlieger. Sterker nog, het grootste deel van het personeel is géén vlieger. Denk aan technici die de vliegtuigen en andere apparatuur moeten onderhouden, verkeersleiders die het vliegverkeer in goede banen moeten leiden, meteorologen die moeten kunnen aangeven of het weer geschikt is om veilig te vliegen, brandweermannen die bij een ongeval vliegtuigbemanningen moeten kunnen redden, medisch personeel, administratief personeel, etcetera. Daarom brengen de cadetten na de briefing een bezoek aan de verkeerstoren, waarin de meteo en de verkeersleiding zijn gevestigd. Bij de naast de toren gelegen brandweerkazerne kunnen de deelnemers een E-One brandweerwagen bewonderen. Ook de aan de overkant van de startbaan gelegen bedrijfsschool wordt bezocht.

Tot slot kan een kijkje worden genomen in een op het platform opgestelde C-130H Hercules.

De Stichting Netherlands Air Cadets (NLAC) is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ (KNVOL), in samenwerking met de Koninklijke Luchtmacht.

Wie zich aanmeldt bij de Netherlands Air Cadets wordt automatisch jeugdlid van de KNVOL en ontvangt daarmee ook iedere twee maanden gratis het verenigingstijdschrift. De contributie bedraagt slechts Euro 29 per jaar. Aanmelden kan vanaf 14 jaar.