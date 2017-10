Onze Luchtmacht nummer 5 is uit!

In ons laatste nummer kunt u lezen over:

Militair personeel blijft ondergeschoven kindje.

De Duitse luchtmacht, deel 3

Ook de Starfighter was aan het eind van de jaren zestig alweer aan vervanging toe. De keus viel op de F-4 Phantom II.

Operatie Deny Flight, deel 1

In de eerste helft van de jaren 90 was een detachement F-16’s op Villafranca in Italië actief in het kader van operatie Deny Flight.

Liever de NF-5 dan de F-104

Na zijn opleiding in Canada keerde Dennis Bakrude in 1973 terug om de fijne kneepjes van het vliegervak te gaan leren.

Zelf vliegen tijdens een vliegkamp

Voor de achtste keer organiseerde de Vliegschool Zelf Vliegen op Lelystad tussen 14 en 18 augustus een vijfdaags Vliegkamp.

Gripens bij Skaraborgs Flygflottilj

Met de komst van de eerste Gripens vanaf juni 1996 op Såtenäs kwam de introductie van een nieuwe generatie jachtvliegtuigen.

Saab JAS 39C Gripens van F7 Skaraborgs Flygflottilj.

[Martin Scharenborg & Ramon Wenink]

Harvards in Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse luchtmacht heeft waarschijnlijk de langste geschiedenis met de beroemde North American T-6 Harvard.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

De zin van ‘Afghanistan’.

