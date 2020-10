Onze Luchtmacht 2020-5 is uit!

Briefing

HOT NL

Bemanningen van Chinooks en Cougars oefenden brown-out-landingen tijdens een bijzondere editie van HOT.

Vliegen onder virusdruk

Corona heeft ook gevolgen voor de luchtvaart, zoals het European Air Transport Command (EATC) ervaarde.



Blue Wings

Voor het eerst deden gevechtsvliegtuigen van de Israëlische luchtmacht mee aan een vliegoefening boven Duitsland.

40 jaar vlieger

Majoor Ries Kamperman is bij de KLu de oudste vlieger op de Hercules en heeft nog met de F-104G Starfighter gevlogen.

Nationaal Militair Museum

In augustus toonde het NMM een flink aantal vliegtuigen in de buitenlucht die normaal in het depot staan.

Poster

F-4E in de kleuren van het 32nd TFS op het platform bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. [Frank Crebas]

Op weg naar IOC

Wat zijn de eerste ervaringen en toekomstplannen van 322 F-35 Squadron, een jaar na de introductie van het nieuwe toestel?

Met de F-104 werd de Luchtmacht volwassen

Zoals veel jongens van zijn leeftijd voelde André Meulenbroek (Amsterdam, 1930) zich aangetrokken tot de luchtvaartwereld.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

Luchtmachtgeschiedschrijving volgens Limpach.

Cougar bemanning oefenden brown-out-landingen tijdens een bijzondere editie van HOT [Kees vd Mark]