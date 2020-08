Historisch Israelisch deployment in Duitsland

De Israëlische Luchtmacht neemt volgende week deel aan de internationale oefening Multinational Air Group Days in Duitsland. Deze oefening wordt vier keer per jaar gehouden. De IDF-AF oefent momenteel met het Taktisches Luftwaffengeschwader 31 ‘Boelcke’ (TLG 31) vanaf Fliegerhorst Nörvenich nabij Keulen met zes F-16’s en een Gulfstream G550. Volgens de commandant TLG 31 doen ook twee Boeing 707 tankers en een extra Gulfstream mee. De tankers zijn nodig om op de heen- en terugweg naar en van de oefengebieden boven de Noordzee de F-16’s van brandstof te voorzien. De oefening begint maandag en duurt vier dagen. Alle Luftwaffe Eurofighter- en Tornado-eenheden doen aan de oefening. Vanaf de vliegbasis Schleswig-Jagel zal de Hongaarse luchtmacht meedoen, waarschijnlijk met Saab Gripens. Meer over de historische oefening van de Israëlische luchtmacht in het decembernummer van Onze Luchtmacht. (tekst Gert Kromhout, foto Frank Crebas)

