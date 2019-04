Onze Luchtmacht nr 2 – 2019 is uit!

(Let op: ter viering van de rollout van de eerste F-35A is een bijzonder gadget bijgevoegd!)

Briefing

SOF Air: doe het goed of doe het niet…

Rollout F-35

Op 30 januari was de rollout van de eerste Nederlandse in serie geproduceerde F-35A bij Lockheed Martin te Fort Worth, Texas.

Luke AFB: opleidingsbasis voor de F-35AOp Luke Air Force Base in Arizona is dé opleidingsbasis gevestigd voor de F-35A, de luchtmachtversie van de Lightning II.





Holloman AFB: opleidingsbasis voor de MQ-9

Naast de F-35 is de Koninklijke Luchtmacht bezig met de invoering van nóg een nieuw wapensysteem: de MQ-9 Reaper.

Colonel Joe Kittinger

Joe Kittinger is in ons land vooral bekend doordat hij 52 jaar lang het record heeft gehouden van de hoogste parachutesprong.







Desert Bull 2018Een afgelegen strip in een gebied ter grootte van Nederland en met een fractie van de bevolking. Heel 336 Squadron deed mee.



‘The Best Dutch Aerobatic Pilot’

Met de Starfighter oogstte Hans van der Werf als demovlieger vanaf 1974 veel waardering tijdens vliegfeesten in heel Europa.

Poster

‘Elephant Walk’ door 48 F-16’s van de Vliegbasis Volkel in 1989. [AOO A. Kraak/NIMH]

Een Elephant Walk met verrassingLuitenant-generaal b.d. Ben Droste roept graag een Elephant Walk met 48 F-16’s op de Vliegbasis Volkel in herinnering.



‘Fight Tonight’

Het motto van de Amerikaanse strijdkrachten in Zuid-Korea is ‘Fight

Tonight’ en dat is niet voor niets.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

Lessen van de JSF.

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws

Omslag

Sergeant-1 Ben van 306 Squadron bedient als ‘student sensoroperator’ de MQ-9 Reaper simulator op Holloman AFB in New Mexico. [WFH]