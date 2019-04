Voyager tankt Eurofighters bij

Gelijktijdig met de internationale oefening Frisian Flag werd ook dit jaar de European Air Refuelling Training (EART) gehouden. De EART wordt georganiseerd door het European Air Transport Command (EATC) dat op de Vliegbasis Eindhoven is gevestigd en waarvan zeven landen lid zijn. Aan de tankeroefening namen dit jaar tankvliegtuigen deel van de EATC-leden Duitsland, Frankrijk en Nederland en de niet-leden het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het was voor het eerst dat de Britse luchtmacht een tankvliegtuig liet deelnemen en wel in de vorm van een Voyager. Omdat de Voyager de Britse versie is van de A330 MRTT – die dienst gaat doen bij de onder Nederlands commando komende Multinational MRTT Unit – was het bijzonder dat ONZE LUCHTMACHT de gelegenheid kreeg een tankermissie met dit type mee te maken.

