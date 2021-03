Een vernieuwde Onze Luchtmacht nr.1 is uit!

Briefing 4

Meer drones, minder slachtoffers

Binnenland 5

Buitenland 9

Oefenen vanaf de overkant 14

336 Squadron oefende niet vanaf Yuma, maar integreert in eigen land met landmacht en mariniers tijdens Werewolf Resilience.



Van Tracker tot Orion 20

Het vliegerlever van luitenant ter zee 1 Bas Hardam leest als een geschiedenisboek van de Marineluchtvaartdienst.



Poster 26

Een Cougar van het 300 Squadron veroorzaakt begin februari een white out bij een slingload-training van 11 Luchtmobiele Brigade op de Arnhemse Heide. Foto Anno Gravemaker

Maritieme patrouille in een oud jasje 29

Vlieg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten mee met een Atlantique 2 van de Aéronautique Navale, tijdens een missie boven de Straat van Hormuz.

Opereren onder radardreiging 34

Apache- en Cougar-bemanningen beoefenden in TAC EW tactische missies met elektronische oorlogsvoering.

Vliegend verleden 38

In elke uitgave een greep uit de fotoarchieven, beginnend met dat wat Willem Helfferich in ruim veertig jaar Onze Luchtmacht aanlegde. Deze keer: Zwitserse Hunters in 1988.

De Golfoorlog – deel 2 40

Na de opbouw van een gigantische luchtvloot barst op 17 januari 1991 operatie Desert Storm los, waarin de coalitie de Iraakse strijdkrachten verplettert.

Column Anne Tjepkema 47

Mind the gap

Verenigingsnieuws 48

Boeken 50

Omslagfoto

Een blik in de cockpit van een C-130 tijdens de oefening Werewolf Resilience. Foto: Frank Crebas