Business Club bij CML en TNO

Op donderdag 15 juni kwam de Business Club Onze Luchtmacht (BCOL) bijeen bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) te Soesterberg. Na een welkom door voorzitter Tom de Bok, vertelde de Directeur Operaties van het Commando Luchtstrijdkrachten, commodore-vlieger André Steur, kort over waar de Luchtmacht zich op dit moment mee bezighoudt. Nadat ook de commandant van het CML, kolonel Johan de Jongh, de leden had verteld over zijn organisatie, was het woord aan luitenant-kolonel Ted Meeuwsen die een briefing gaf over het belang van de factor mens onder extreme condities. Technologische innovaties stellen steeds meer eisen aan de mens, die daarmee moet kunnen omgaan. Onder de naam AEOLUS wil het CML een Centre of Excellence zijn voor Human Performance Innovation. Het CML heeft in deze een wereldnaam, want toen een paar jaar geleden de Amerikanen problemen hadden met het OBOGS (On-Board Oxygen Generating System) in hun F-22’s, riepen zij de hulp in van het CML. En ook nu weer is dat het geval, nadat bij de F-35 ook zuurstofproblemen zijn opgetreden.

Bij het naastgelegen TNO konden de leden verschillende simulatoren bekijken waaronder Desdemona, de ASD (Advanced Spacial Desorientation) en een Multiple Operator simulator, waarin vliegers én loadmasters van transporthelikopters als de Chinook en de Cougar kunnen trainen in het landen in bijvoorbeeld bergachtige gebieden of bij slecht zicht veroorzaakt door (via de rotorbladen) opgeworpen zand en stof (brown out).