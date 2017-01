KDC-10 uitgezonden in strijd tegen IS

Op zaterdagmorgen 28 januari is de ‘Jan Scheffer’, KDC-10 T-235, vertrokken naar een locatie in het Midden-Oosten. Vanuit een onbekende locatie zal het daar daar de strijd tegen IS ondersteunen. Het meereizende ondersteunende detachement van 334 Squadron bestaat uit ongeveer 30 personen. Het is onbekend hoe lang het toestel in het theater zal verblijven.

Het is de eerste keer sinds juli 2016 dat een vliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht actief wordt ingezet in dit conflict. De betrokken tanker was in de nacht voor vertrek nog uit de Verenigde Staten terug gekomen, nadat het 6 F-16’s de oceaan over heeft geholpen, die aan een tweetal oefeningen zullen deelnemen.

Eerder deze week heeft de minister van defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, laten weten dat ze verwacht dat de F-16’s niet eerder dan 1 januari 2018 gereed zullen zijn om weer ingezet te worden in het Midden-Oosten.

Tekst en foto: Frank Crebas