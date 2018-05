Op 30 april 2018 is op de vliegbasis Gilze-Rijen het bronzen beeld ‘De Gevleugelde Mens’ onthuld in de eetzaal van het Bedrijfsrestaurant. De C-DHC/Vliegbasis Gilze-Rijen Commandeur Polet en de voorzitter KNVOL, commodore bd Tom de Bok ondersteund door de kunstenaar Pieter Muller uit Rijen, ontwerper van de vitrine verwijderden gezamenlijk het doek. Het beeld is ruim een kwart eeuw geleden gemaakt door kolonel bd Bert van Veen. Hij schonk het beeld aan de officiersmess van de Vliegbasis Soesterberg war het tot de sluiting heeft gestaan. Door tussenkomst van de KNVOL heeft het beeld nu een nieuwe, prominente plaats gekregen, zodat het weer de gepaste aandacht krijgt.

