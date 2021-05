25 jaar Cougar bij 300 Squadron

Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat 300 Squadron de Eurocopter AS532 U2 Cougar Mk.2 verwelkomde. Het toestel met staartnummer S-400 dat op 3 mei 1996 landde op Vliegbasis Soesterberg, toen nog de thuisbasis van 300 Squadron, was de eerste van zeventien van deze middelgrote transporthelikopters. De laatste (S-459) arriveerde ruim twee jaar later. Kort na oprichting van het Defensie Helikopter Commando (DHC) in 2008 verhuisde het squadron naar de huidige thuisbasis Gilze-Rijen. Met de in april 2011 aangekondigde defensiebezuinigingen leek het doek voor de veelzijdige Cougar voortijdig te vallen, maar 300 Squadron kon aanvankelijk nog met drie en later acht Cougars blijven doorvliegen omdat de NH90 later operationeel werd dan gepland. Een paar jaar later groeide de vloot zelfs weer tot de huidige twaalf. De overige vijf staan in opslag of dienen als sleutelkist. Van de operationele Cougars dragen zeven nog het oorspronkelijke bruin-groen-zwarte camouflageschema en vijf zijn egaal grijs. Het 300 Squadron zet deze toestellen naar verwachting nog tot 2030 in voor een veelheid aan taken: ondersteuning aan defensie-operaties op land en in het maritieme domein én de zogeheten nationale taken, waaronder het blussen van branden.

Tekst en foto’s: Kees van der Mark