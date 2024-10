Afgelopen 11 oktober heeft de jaarlijkse Besturendag te Arnhem plaatsgevonden. Met een goede vertegenwoordiging vanuit de regiobesturen is samen met het landelijk bestuur teruggekeken naar oa. de voortgang in het afgelopen jaar, zijn de doelstellingen 2024 besproken en is er gediscussieerd over de nabije toekomst.

Tussendoor is er ook voldoende gelegenheid geweest om met elkaar bij te praten. Deze nuttige maar ook gezellige dag is afgesloten met een livestream met het 298SQ-detachement in Irak. Dank aan de regio Soesterberg en natuurlijk het personeel van 298SQ!