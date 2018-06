Regioleden bezoeken APROC

Op uitnodiging van hun partners, respectievelijk 301 Squadron en 298 Squadron, hebben leden van de Regio Zuid-Holland en de Regio Soesterberg op maandag 4 juni een bezoek gebracht aan de Vliegbasis Gilze-Rijen. Daar werden zij via een briefing geïnformeerd over de lopende oefening APROC (Air Centric Personnel Recovery Operatives Course). De cursus richt zich op het redden van vliegtuigbemanningen die in vijandelijk gebied terecht zijn gekomen en hulp nodig hebben, ook wel bekend als Personnel Recovery(PR). Aan de squadroncommandanten, het personeel en de oefenleider konden vragen worden gesteld. Uit de vele vragen van de leden bleek wel dat ze zeer geïnteresseerd zijn in de wijze waarop het personeel tijdens zo’n oefening tewerk gaat. De bezoekers konden de start van de helikopters van de zeven deelnemende landen aanschouwen en mochten ook een bezoek brengen aan het speciaal voor de deelnemers aan de oefening ingerichte kamp.

