Eind 2016 heeft de KNVOL een 10e Regio gericht specifieke voor de jeugd onder de naam KNVOL Jeugd. In tegenstelling tot de negen andere regio’s heeft de Regio Jeugd landelijke dekking, de regio is dus heel Nederland. Doel van deze Regio Jeugd is om jongeren enthousiast te maken voor de militaire lucht- en ruimtevaart o.a. door het organiseren van excursies naar luchtmachtonderdelen en luchtvaart manifestaties in binnen en buitenland. Daarnaast worden jongeren die interesse hebben in een loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht ondersteund en geadviseerd. Leeftijd is van 14 – 21 jaar. Je kunt uiteraard wel eerder lid worden maar zelfstandig deelnemen aan de activiteiten is dan niet mogelijk. Informatie en communicatie vindt plaats via Facebook KNVOL Jeugd https://nl-nl.facebook.com/KNVOLjeugd/ en Mailchimp. Als KNVOL jeugdlid biedt ook een gratis lidmaatschap aan van de Netherlands Air Cadets (NLAC), dit is een stichting die de KNVOL samen met de KNVvL met ondersteuning van de Koninklijke Luchtmacht heeft opgericht. De NLAC organiseert diverse activiteiten zoals survival weekends en vliegkampweken. Voor meer details zie www.nlac.nl. De Regio Jeugd kent een dynamisch bestuur bestaande uit drie personen dat taakgericht samenwerkt:

Eerste-Luitenant Karin de Groot – Trouw, Instructrice Gevechtsleiding AOCS NM

Sergeant Niek Smits, Specialist Gevechtsleiding AOCS NM

Adjudant Ron Boer, Jeugd coördinator Landelijk Bestuur KNVOL