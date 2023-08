In combinatie met een jubileum van de KNVOL hield de vereniging al drie keer de fotocompetitie ‘Kiek de KLu’. Dat was zo bij het 45-jarig bestaan in 1993, bij de 50ste verjaardag in 1998 en bij het 60-jarig jubileum in 2008. Dit jaar bestaat Onze Luchtmacht 75 jaar, dus hoog tijd voor wederom een fotowedstrijd.

De competitie staat open voor alle huidige KNVOL-leden, uitsluitend met door hen zelf genomen foto’s. Die mogen recent zijn, of uit eigen archief komen. Het onderwerp moet uiteraard de Koninklijke Luchtmacht zijn, in welke vorm dan ook. Dat mag vliegend zijn, maar dat hoeft zéker niet. Denk vooral aan de mens die de kern van de luchtmacht vormt.

Voor alle foto’s is plaats, ongeacht of ze genomen zijn met een smartphone of een (semi-)professionele camera. Alleen foto’s gemaakt vanaf publiek toegankelijke plekken, open dagen én KNVOL-evenementen kunnen meedingen. Denk daarbij aan de geldende privacywetgeving. Foto’s licht bewerken is prima, de waarheid geweld aandoen uiteraard niet.

De jury bestaat uit de redactie van Onze Luchtmacht. Die plaatst alle geschikte inzendingen met naamsvermelding op de website en Instagram van de KNVOL. De beste verschijnen ook in het blad Onze Luchtmacht. Selectie vindt plaats in vier rondes. De resultaten zijn in Onze Luchtmacht nummers 2, 3, 4 en 5 van 2023 te zien. De winnaar wordt bekend in nummer 6.

Foto’s kunnen alleen digitaal worden aangeleverd op redactie@onzeluchtmacht.nl, onder vermelding Kiek de KLu. Grote bestanden alleen via wetransfer. Vermeld verder in de mail:

naam, adres, woonplaats en telefoonnummer

plaats en datum van opname

welke camera of telefoon en lens is gebruikt

De redactie gebruikt de gegevens alleen voor deze competitie. Zonder deze informatie is meedingen niet mogelijk. Ieder lid mag zo veel foto’s inzenden als hij of zij wil.

Hoewel het in belangrijke mate gaat om de eer van de winnende foto(‘s), stelt de vereniging ook een aantal prijzen beschikbaar. Daarover in een volgend nummer meer.

Het bestuur en de redactie kijken uit naar alle inzendingen. Veel succes!