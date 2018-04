Verenigingsraad vergaderd in de Zwaluwenberg

Op een zonovergoten en warme 20steapril hebben de bestuursleden van de KNVOL een hele dag vergaderd op Landgoed ‘De Zwaluwenberg’ in Hilversum, zetel van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. ’s Morgens vond overleg plaats door het Landelijk Bestuur (LB) met medewerkers, na de lunch sloten de leden van de Verenigingsraad (VR) en de Commissie Financieel Beleid (CFB) zich aan. Op de foto de aanwezige bestuursleden op het bordes met in het midden Jan Meindersma, voorzitter van de Regio Limburg, die een dag eerder, onder meer vanwege zijn bijdragen aan de KNVOL, was geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

