Ledenpagina Facebook

In navolging van de informatiepagina van de KNVOL op Facebook, een speciale Facebook pagina geïntroduceerd voor uitsluitend leden van de vereniging. De pagina, KNV ‘Onze Luchtmacht’ Community, is bedoeld om ervaringen, foto’s en filmpjes met elkaar te delen, die opgedaan zijn tijdens excursies of andere activiteiten. Bent u nog geen lid van de pagina, meldt u zich dan aan op webadres: www.facebook.com/groups/KNVOLcommunity.

Begeleidende foto’s zijn door Harry Koning gemaakt tijdens een middag- en avond excursie van de regio Twente op 8 december j.l. aan het 313 squadron op de Vliegbasis Volkel.