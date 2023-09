KNVOL bestaat 75 jaar!

In tegenstelling tot veel andere landen kende Nederland na de Tweede Wereldoorlog geen zelfstandige luchtmacht, maar slechts een vliegende onderafdeling van de Koninklijke Landmacht. De Britten hebben heel lang een zelfstandige luchtmacht. Hun Royal Air Force (RAF) werd al opgericht aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Veel Engelandvaarders dienden bij de RAF tijdens de oorlog, en dat heeft zeker bijgedragen aan het verlangen om de luchtmacht te verzelfstandigen. Daar waren volgens de leiding van de luchtstrijdkrachten ook voldoende argumenten voor. Het werk bij de luchtstrijdkrachten was door de bank genomen veel technischer van aard dan bij de rest van de landmacht. Ook was er een veel grotere mate van eigen verantwoordelijkheid nodig. Om hier recht aan te kunnen doen was een zelfstandige luchtmacht nodig, los van de landmacht. Dit streven leidde op 17 september 1948 tot de oprichting van de vereniging ‘Onze Luchtmacht’.

Succes

het doel van de kersverse vereniging was niets minder dan het bevorderen van de zelfstandige luchtmacht, naast de marine en de landmacht. Daartoe werden allerlei artikelen gepubliceerd in diverse media en ook een eigen tijdschrift zag het daglicht: Onze Luchtmacht. Op 11 maart 1953 werd de luchtmacht niet alleen een zelfstandig krijgsmachtdeel, maar kreeg het ook de predicaat ‘koninklijk’. Het doel was bereikt. De vereniging had zich intussen ontwikkeld van een lobbyclub voor een zelfstandige luchtmacht tot een bloeiende fanclub. Zonde om die op te heffen nu het doel bereikt was. Zeker toen de vereniging in 1958 het predicaat ‘koninklijk’ kreeg. Vanaf dat moment is het de Koninklijke Vereniging Onze Luchtmacht met indertijd Prins Bernard als beschermheer. In 1983 vindt nog een toevoeging in de naam plaats en is het sindsdien de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht.

Blijvertje

In de decennia die volgden ontwikkelt de vereniging zich tot een enthousiaste fanclub van de Koninklijke Luchtmacht die talloze activiteiten voor zijn leden organiseert. Daarbij steeds geholpen door enthousiaste luchtmachters. De komst van Willem Helfferich als eindredacteur van het blad leidt ertoe dat het uitgroeit tot een vaste waarde in de bescheiden Nederlandse luchtvaartpers. Lobbyen is wellicht niet meer het hoofddoel, maar dat wil niet zeggen dat de vereniging en haar tijdschrift onopgemerkt blijven. Met enige regelmaat duiken tot op de dag van vandaag citaten uit Onze Luchtmacht op in andere media. Zo citeerde Rob de Wijk onlangs nog uit een rubriek over de oorlog in Oekraïne van de vorige voorzitter Commodore b.d. Tom de Bok.

