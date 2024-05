Hieronder vindt u een impressie van de digitale uitgave van het boek “De stapsgewijze deelname van Nederland aan het JSF-programma” door Luitenant-generaal buiten dienst Dirk Starink. Dit bijzondere verhaal begint met de eerste jaren waarin nog geen sprake was van een formeel proces om in de vervanging van de F-16 te voorzien. Slechts enkelen, waaronder Dirk Starink, waren in dit stadium overtuigd van de unieke kans om zowel een uitstekend nieuw vliegtuig voor de Koninklijke Luchtmacht te kunnen verwerven als voor de Nederlandse industrie om een uitdagende innovatieve rol in het grootste jachtvliegtuig-ontwerpprogramma van onze tijd te bewerkstelligen. Door de betrokkenheid van de schrijver in dit programma geeft het boek een uniek inzicht in het Defensie besluitvormingsproces wat uiteindelijk heeft geleid tot de aanschaf van de F-35 door Nederland. De indeling van de hoofdstukken volgen de successievelijke stappen waarmee Nederland aan het multinationale samenwerkingsproces heeft deelgenomen. Dit maakt dit boek een must have voor elke luchtvaart enthousiasteling. Het boek “De stapsgewijze deelname van Nederland aan het JSF-programma” is nu digitaal en exclusief beschikbaar voor alle KNVOL leden.

Indien er voldoende belangstelling is (minimaal 500 exemplaren) voor een gedrukte versie van het boek, dan wordt het boek, door zorg van de KNVOL, in boekvorm uitgebracht. U kunt hiervoor uw belangstelling kenbaar maken door u aan te melden voor het evenement “Boek F35”. De prijs zal ongeveer 20 euro bedragen (exclusief verzendkosten).