Bij de voorplaat: STARWARS CANYON

400Op de kaft en de middenplaat van onze uitgave ‘Onze Luchtmacht’ sieren een aantal foto’s van een Nederlandse F-35A tijdens het laagvliegen in de ‘Starwars Canyon’. Ik krijg regelmatig de vraag wat en waar die canyon is.

Deze canyon is gelegen in het Death Vally National park in Californië, in de zomer één van de warmste plekken op aarde. Het luchtruim boven een gedeelte van Death Valley gaat door het leven als het R2508 complex en is onderverdeeld in verschillende stukken restricted airspace. Het R2508 complex ligt ten noorden van Edwards AFB in Californië, waar de twee Nederlandse F-35A’s gestationeerd staan. Het laagvlieggebied wordt niet alleen door de toestellen van Edwards gebruikt maar ook door die van het relatief nabijgelegen NAS China Lake, NAS Lemoore, Fresno ANGB en het National Training Centre, Fort Irwin. In het R2508 complex ligt ook de ‘Sidewinder’ laagvliegroute. Op sommige stukken van deze route mogen vliegtuigen onbeperkt laagvliegen, hetgeen ook dagelijks plaatsvindt. De ‘Starwars Canyon’ is gelegen in een shortcut op deze laagvliegroute, die door het leven gaat als de ‘Jedi Transition’. Snapt u het nog? Door het nemen van de Jedi Transition kunnen vliegers een stuk van de route afsnijden.

Volgens 323TES F-35 vlieger majoor Ian ‘Gladys’ Knight blijft het beoefenen van het laagvliegen een belangrijk onderdeel van de training. ‘Ondanks dat we in een tactisch scenario niet snel zo laag zullen vliegen is het belangrijk om deze vaardigheden op pijl te houden, met name voor het reactievermogen van de vlieger. Je kunt het vergelijken met het rijden op de Duitse autosnelweg. In het begin is het rijden met 200 kilometer per uur heel erg onwennig, echter op een gegeven moment begin je je te ontspannen, treedt er een vorm van gewenning op en kun je tijdens een dergelijke manoeuvre meer handelingen verrichten, en dus een hogere werklast aan’. De F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht maken met regelmaat gebruik van de Sidewinder route als onderdeel van hun Operationele Test missies.

De Starwars Canyon is dus slechts een onderdeel van de route maar voor luchtvaart liefhebbers, en mogelijk ook voor de vliegers, het allermooiste stuk. Fotografen en dagjesmensen van over de hele wereld komen met grote regelmaat kijken in de hoop kisten langs te zien scheren. Ondanks dat foto’s anders doen vermoeden komen de jets niet extreem dicht langs de bergwanden gevlogen. Net als alles in Amerika is ook dit gebied immens groot. Op sommige stukken in de canyon is de afstand van wand-tot-wand ruim een kilometer breed! Fotografen hebben dus ook een flinke telelens (tenminste een 400mm), nodig om acceptabele foto’s te maken. Het zijn overigens niet alleen jachtvliegtuigen die door de canyon vliegen. Ook grote transportvliegtuigen, zoals de C-17 globemaster, vliegen met regelmaat door het gebied.

Maar waar ligt die Starwars Canyon nou precies? Nou, vooruit. Het is dus gelegen in Death Valley National park en ligt vlak langs route 190, in de buurt van het dorpje Panamint Springs in Californië. Langs de weg bevindt zich een uitkijkpunt dat op verkeersborden aangegeven staat als “Father Crowley Point’. Er is een ruime parkeerplaats aangelegd vanwaaruit een uitzicht mogelijk is over de canyon. De parkeerplaats is zelfs voorzien van een publiek toilet en een reling die er voor zorgt dat je niet in de diepte kunt vallen. Wellicht een tip voor een leuke lunchbreak tijdens een tour door het adembenemende mooie park.

De canyon is op sommige punten ruim een kilometer breed

Death Valley, één van de warmste plekken op de aarde.

Ook het 194th Fighter Squadron “Griffins” maakt met grote regelmaat gebruik van de Starwars route

Een T-38C van Edwards AFB.

In 2015 heeft 323TES een test uitgevoerd met KLu F-16’s. Ook deze hebben gebruik gemaakt van de Starwars Canyon.

Een F/A-18C Hornet van het op NAS China Lake gestationeerde VX-31.

Tekst en foto’s: Frank Crebas