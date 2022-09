Onze Luchtmacht 2022-04 is uit!

In het nieuwe nummer van Onze Luchtmacht kunt u lezen over:

Briefing

Transformatie inclusief tactische kernwapens

Binnenland

Twee mijlpalen

Op Vliegbasis Volkel was op 30 juni de officiële oprichting van het Air Combat Command. Daarna landden de eerste F-35A’s voor 313 Squadron.

Buitenland

Heli-crews op hoogte

Oefenen in bergvliegen is lastig in Nederland. Daarom ging het DHC in juli met drie helikoptertypes naar de Dolomieten voor High Blaze 2022.

ILA Berlin 2022

Na corona was de Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlijn afgelopen juni de eerste grote Europese luchtvaartbeurs in drie jaar tijd

Stationair paraat

Het 802 Squadron van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando ging midden april vrij plotseling met de Patriot op uitzending in Slowakije.

Sliac, Slowakije, 19-4-2022 De patriot systemen worden beladen en opgebouwd op de aangewezen locaties in Sliac.

Poster

In bijna twaalf jaar vliegen F-16AM’s van de Koninklijke Luchtmacht meer dan 10.000 missies boven Afghanistan.

Boost voor Defensie

Wat de miljarden voor herstel uit de Defensienota 2022 betekenen voor het CLSK, vertelt Directeur Operaties commodore Bert ‘Vidal’ de Smit.

Vaandels op Veteranendag

Koning Willem-Alexander bevestigde op de Nederlandse Veteranendag een cravatte aan het luchtmachtvaandel voor twaalf jaar inzet in Afghanistan.

Den Haag, 25 juni 2022 – Koning Willem Alexander reikt de Vaandelopschriften uit.

Oorlog voeren op z’n Russisch

Hoogleraar Krijgswetenschappen commodore prof. dr. Frans Osinga schijnt zijn licht over het verloop van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Vliegend verleden

Mat Herben heeft iets met kleine transportvliegtuigen zoals de Pembroke. Hij ziet ook een mogelijkheid voor een bescheiden terugkeer van deze categorie.

Column Anne Tjepkema

De Zweedse en Finse luchtmachten

Verenigingsnieuws

Omslagfoto

Een loadmaster leidt een van de Cougars die deelneemt aan High Blaze 2022 naar een veilige landingsplek. Foto: Frank Crebas