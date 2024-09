Sanicole Airshow: Korting op Lidmaatschap Onze Luchtmacht.

De Air Fair Teuge is nog maar net afgelopen, of het volgende evenement staat alweer voor de deur. Zo is de Vereniging Onze luchtmacht (KNVOL) komend weekend weer aanwezig bij de Sanicole International Airshow. Lid worden of gewoon nieuwsgierig? Neem dan een kijkje bij onze stand op zaterdag 21 of zondag 21 september a.s! Word je lid bij onze stand, krijg je 50% airshow korting op je 1e jaar lidmaatschap. Kijk op www.onzeluchtmacht.nl om te zien wat de KNVOL allemaal te bieden heeft.

