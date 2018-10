Onze Luchtmacht nr 5 is uit!

In nummer 5 van ons lijfblad kun je lezen over:

Briefing

Verleden, heden, toekomst.



Air Task Force Middle East

Een bezoek aan het 10e detachement van de ATFME geeft een beeld welke belangrijke bijdrage airpower levert.

F-16’s boven Irak en Oost-Syrië

Het 1000ste vlieguur van de ATFME-10 werd volgemaakt tijdens een missie gevlogen door de kapiteins Jeffrey en Daniël.

Hot Blade

Ieder jaar wordt een grote oefening gehouden als onderdeel van het EDA’s Helicopter Exercise Programme. Dit keer in Portugal.

Roy de Ruiter RMWO

Op 31 augustus is reserve majoor-vlieger Roy de Ruiter benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde 4eKlasse.

V-force

De Royal Air Force moest met de zogenaamde V-force na de oorlog de nucleaire afschrikking van het VK gaan verzorgen.

Raptors in Europa

In augustus oefenden Amerikaanse F-22A Raptors drie weken lang in Europa, onder meer met Nederlandse F-16’s.

Poster

F-22A Raptor van het 95th Fighter Squadron, 325th Fighter Wing, Tyndall Air Force Base, Florida. [Kees van der Mark]

Het laatste Phantom-squadron

Heden ten dage is er nog maar één squadron met de beroemde Phantom over en wel in Griekenland.

Onzichtbare hoogspanningskabels

Hoe Frank de Kort tijdens een verblijf op de Noorse basis Bodø zijn Thunderstreak per schietstoel moest verlaten.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

De eerste luchtmacht.

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws en boeken

Omslag

Kapitein Jeffrey klimt in de cockpit van zijn F-16AM voor een vijf uur durende vlucht boven Irak. Samen met collega Daniël zou hij daarbij het 1000ste vlieguur van het 10e detachement van de Air Task Force Middle East vol maken. [WFH]