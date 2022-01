Onze Luchtmacht 6-2021 is uit!

In het nieuwe nummer van ons verenigingsblad kunt u lezen over:

Briefing door onze Voorzitter

4,5 Procent salarisverhoging voor militairen

Binnenland

Gereedstellingsoefening

Hoeveel F-16’s kan 312 Squadron nog op de mat brengen en wanneer gaat het wringen in de organisatie?

Buitenland

Adieu, grande dame

“Wij oefenen zelden, maar vliegen bijna altijd operationeel.” Na 26 jaar is het nu toch over en uit voor de KDC-10.



Gioia Falcon

Het Italiaanse Gioia del Colle is in november de tijdelijke thuisbasis voor de out of area-oefening van 312 Squadron.

“Mensen en materieel behoorlijk uitgeleefd”

PC-LSK generaal-majoor Elanor Boekholt-O’Sullivan vertaalt Haags beleid in uitvoerbare en betaalbare luchtmachttaken.

Poster

Drie T-38C retro jets van de Euro NATO Joint Jet Pilot Training op Sheppard Air Force Base.

Het veelzijdige 300 Squadron

Bij geen enkele eenheid van het Defensie Helikopter Commando lijken taken zó divers als bij 300 Squadron.

Wisseling van de wacht

Gilze-Rijen en Woensdrecht zijn eind november en begin december beide gastheer voor bijna honderd US Army-helikopters.

Sheppards succesformule

Al veertig jaar leidt de Euro NATO Joint Jet Pilot Training jachtvliegers op, waaronder al meer dan vijfhonderd Nederlandse.



Algemene ledenvergadering

Gedwongen door de Covid-19-pandemie hield de KNVOL voor het eerst een geheel digitale algemene ledenvergadering.

Vliegend verleden 44

In elke uitgave een greep uit fotoarchieven. Deze keer Nederlandse F-16’s boven Bosnië-Herzegovina die Willem Helfferich fotografeert tijdens het tanken.

Column Anne Tjepkema

Onze afhankelijkheid van Washington

Verenigingsnieuws

Omslagfoto

Op 7 oktober vliegt KDC-10 T-235 een afscheidsronde over Nederland. Foto: Kees van der Mark