Onze Luchtmacht 2022-05 is uit!

In het nieuwe nummer van Onze Luchtmacht kunt u lezen over:

Briefing

Europese luchtverdediging: hoge prioriteit

Binnenland

Buitenland

5e Generatie Luchtmachtvliegers opleiden

De Elementaire Militaire Vliegeropleiding op Vliegbasis Woensdrecht bepaalt op welk type een leerling het beste past, ook in de 5e Generatie Luchtmacht.

Einde voor Dorniers

De vreemde eend in de luchtmachtbijt stopt na 15 jaar. De Kustwacht neemt afscheid van de Dornier 228 en daarmee van het Commando Luchtstrijdkrachten.

Vissen voor gevorderden

Met een soort schepnet onder een helikopter personeel oppikken of afzetten, op land of in het water. Het kan met het Airborne Tactical Extraction Platform.

Poster

De twee Kustwacht Dornier 228’en gaan eind 2022 uit dienst. Daarmee verdwijnen de enige civiel geregistreerde toestellen van de luchtmacht.

Falcon Leap 2022

11 Luchtmobiele Brigade en 336 Squadron willen de internationale airborne-oefening Falcon Leap de komende jaren nog verder uitbreiden.

Vliegend verleden

In september 1982 gaan Nederlandse F-16’s van 323 Squadron op bezoek in Zweden. Bestemming is Norrköping, thuisbasis van een wing met Saab 37 Viggens.

Onafhankelijk ongevallenonderzoek

Het voorkomen van luchtvaartongevallen blijft het streven. Maar gebeurt het toch, dan onderzoekt de onafhankelijke Inspectie Veiligheid Defensie de oorzaak.

Falcon Stoter

Als opstap naar Falcon Autumn oefent 11 Luchtmobiele Brigade in september sinds lange tijd weer op bataljonsniveau met het Defensie Helikopter Commando.

De laatste vlucht van de D-8045

In 1964 heeft de splinternieuwe F-104G Starfighter nog kinderziekten. Die kunnen fataal uitpakken, zo ervaart 322 Squadron op 17 november van dat jaar.

Column Anne Tjepkema

De strategische waarde van operationeel bereik

Verenigingsnieuws

Omslagfoto

De PC-7 is al sinds 1989 het lesvliegtuig van de Elementaire Militaire Vliegeropleiding. Dat blijft zo tot aan de geplande uitfasering in 2027. Foto: Pieter Davids